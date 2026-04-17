A Londra si apre una mostra dedicata ai cent'anni di Elisabetta II, offrendo al pubblico uno sguardo sui suoi abiti, cappelli e accessori. La rassegna ripercorre le tappe della sua vita attraverso pezzi iconici che sono stati protagonisti di molte occasioni pubbliche e private. La collezione include anche fotografie e documenti che illustrano il suo stile e il suo ruolo nel corso degli anni.

Per decenni il mondo ha visto i suoi colori, i suoi cappelli e i suoi abiti, senza sapere davvero come venivano concepiti. Nel centenario della nascita di Elisabetta II, Londra ha aperto le porte a una mostra diversa da tutte le altre, “Queen Elizabeth II: Her Life in Style”: non solo abiti, ma un’intera epoca raccontata attraverso le scelte della sovrana. Tra le sale della King’s Gallery di Buckingham Palace, la storia reale prende forma in un modo insolito. Non attraverso documenti o ritratti ufficiali, ma con abiti, tessuti, accessori e dettagli. Più di 300 capi appartenuti a Elisabetta II, molti dei quali per la prima volta, sono visibili nella più grande esposizione mai dedicata al suo guardaroba.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta II, la mostra a Londra per i suoi 100 anni

Queen Elizabeth's Tiaras, Hats and More Go on Display to Celebrate the 100th year of her birth (UK)

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