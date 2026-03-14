DENZA Z9GT porta in Europa la ricarica ultra-rapida FLASH Charging
La DENZA Z9GT arriva in Europa con una novità: la tecnologia di ricarica ultra-rapida FLASH Charging. Questa innovazione permette di ridurre notevolmente i tempi necessari per ricaricare i veicoli elettrici. La presentazione si inserisce nel settore della mobilità elettrica, segnando un passo avanti in termini di praticità e velocità di ricarica per i veicoli.
(Adnkronos) – La mobilità elettrica compie un ulteriore passo avanti con l’arrivo in Europa della DENZA Z9GT introducendo la nuova tecnologia FLASH Charging, pensata per ridurre drasticamente i tempi di ricarica dei veicoli elettrici. Grazie a una potenza di ricarica fino a 1.500 kW, il sistema consente infatti di portare la batteria dal 10% al 70% in soli cinque minuti, mentre una ricarica dal 10% al 97% richiede appena nove minuti. Anche in condizioni climatiche estreme, fino a –30°C, il sistema è in grado di passare dal 20% al 97% in circa 12 minuti. La nuova tecnologia BYD sfrutta due elementi chiave: le nuove stazioni di ricarica BYD ad... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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