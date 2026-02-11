Nuova BYD Atto 3 Evo carattere da sportiva e ricarica ultra-rapida

La nuova BYD Atto 3 Evo arriva in Italia con un look sportivo e una ricarica ultra-rapida. È il modello che punta a conquistare il mercato dei SUV elettrici compatti, offrendo prestazioni e tecnologia in una vettura che si fa notare. La casa cinese promette di alzare l’asticella in un segmento in crescita, puntando su caratteristiche che possono fare la differenza per chi cerca praticità e stile.

La nuova BYD Atto 3 Evo debutta in Italia con l'obiettivo di alzare l'asticella nel segmento dei suv elettrici compatti. Evoluzione profonda del modello già noto sul mercato europeo, introduce una batteria maggiorata, ricarica ultra-rapida e una variante a trazione integrale dalle prestazioni sportive, confermandosi come una delle proposte più complete della categoria. Cuore del progetto è l'ultima evoluzione della e-Platform 3.0 con architettura a 500V. La nuova Blade Battery LFP da 74,8 kWh, integrata con tecnologia Cell-to-Body, consente un' autonomia fino a 510 km WLTP nella versione Design a trazione posteriore.

