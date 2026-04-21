Oggi a Trieste si svolge la cerimonia funebre per Liliana Resinovich, che sarà sepolta nuovamente nella sua città. La famiglia ha portato delle preghiere sulla sua tomba, mentre una rappresentante delle persone vicine ha chiesto a chi ha causato il suo dolore di presentarsi. La salma di Resinovich riposerà nel cimitero locale, dove si svolge la commemorazione.

Trieste, 21 aprile 2026 – Oggi Liliana Resinovich sarà seppellita nella sua Trieste per la seconda volta. Un desiderio del fratello Sergio che ha chiesto e ottenuto dalla procura il nulla osta al funerale. I resti di Lilly –scomparsa la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere nel pomeriggio del 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex manicomio – erano stati riesumati a febbraio 2024 per la seconda autopsia, svolta a »Milano dall’ anatomopatologa Cristina Cattaneo. Gabriella Micheli, all’epoca vicina di casa della vittima, è tra chi ha scelto di essere presente alla cerimonia. L’abbiamo raggiunta al telefono. Signora Miceli, oggi è una giornata particolare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sulla tomba di Liliana Resinovich le preghiere della famiglia. Gabriella Micheli: “Chi le ha fatto del male si costituisca”

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