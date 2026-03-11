Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha Visto? dedicata al caso di Liliana Resinovich. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli, si concentra sui dettagli e gli sviluppi recenti della vicenda, mantenendo alta l’attenzione sul caso che ha coinvolto la donna. La puntata si apre con le ultime novità e le testimonianze raccolte fino ad ora.

Si apre con il caso di Liliana Resinovich il nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, in onda questa sera, mercoledì 11 marzo, in prima serata su Rai 3 con la conduzione di Federica Sciarelli. Anticipazioni dell’11 marzo 2026. La morte di Liliana Resinovich rimane ancora un mistero. A essere indagato per omicidio è il marito della donna di Trieste, Sebastiano Visintin, che ai microfoni di Chi l’ha Visto? dichiara: “Non andrò a processo. sono sicuro al cento per cento. Io non ho fatto niente a Liliana”. Sul caso i periti hanno chiesto 90 giorni in più per esaminare tutti i reperti, tra i quali 700 coltelli. A seguire, la Sciarelli torna sulla vicenda di Nessy Guerra, la donna bloccata in Egitto con la sua bambina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Chi l’ha Visto?, il caso di Liliana Resinovich al centro della nuova puntata

