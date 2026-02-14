È morto Claudio Sterpin l’amico di Liliana Resinovich e ultimo a sentirla La storia con lei e le accuse al marito | Sa chi l’ha uccisa

Claudio Sterpin, amico di lunga data di Liliana Resinovich, è morto all’età di 86 anni a causa di complicazioni legate a una grave malattia. Sterpin, che era stato l’ultimo a parlare con Liliana prima della sua scomparsa, aveva partecipato a una conferenza stampa pochi mesi fa per parlare delle sue ultime conversazioni con lei.

È morto a 86 anni Claudio Sterpin, amico stretto di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 Dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 Gennaio successivo. Ex maratoneta, Sterpin è morto nelle score ore a Trieste. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nella serata di venerdì 13 febbraio dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani a Trieste tra i tanti amici. La relazione con Resinovich (sempre negata dal marito). Sterpin è stata l’ultima persona a sentire al telefono Liliana Resinovich la mattina in cui è scomparsa e ha sempre sostenuto di aver avuto una relazione sentimentale con lei, che si sarebbe presto realizzata in una convivenza.🔗 Leggi su Open.online

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e l'ultimo a sentirla viva, è morto all'età di 86 anni.

Claudio Sterpin è morto dopo aver incontrato Liliana Resinovich poco prima della sua scomparsa, un fatto che ha suscitato molte domande nella comunità triestina.

