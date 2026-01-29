Insulti social alla polizia locale denunciati in 25 Tutta la politica difenda gli agenti

La polizia locale di Francavilla Fontana ha denunciato 25 persone per insulti sui social media. L’assessore Tatarano chiede a tutte le forze politiche, anche alle opposizioni, di sostenere gli agenti e di difenderli pubblicamente. La polemica si accende dopo i messaggi offensivi che hanno colpito gli agenti, ormai sotto pressione.

FRANCAVILLA FONTANA - L’assessore francavillese Sergio Tatarano invita tutte le forze politiche, opposizioni comprese, a fare quadrato attorno agli agenti della polizia locale di Francavilla Fontana. Pochi giorni fa, sono partite 25 denunce per diffamazione aggravata. Su un social network, sotto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Polizia Locale

Un giovane di 22 anni di Reggio Calabria è stato denunciato dalla polizia locale di Santa Caterina per aver rivolto insulti e minacce agli agenti durante un intervento di multatura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Polizia Locale

Argomenti discussi: Omicidio Anguillara, odio social e bufera politica: si dimette la madre di Claudio Carlomagno. Era assessora alla Sicurezza. È sconvolta; Profilo fake di Sergio Mafiarella e insulti a tre poliziotti: olbiese a processo; Morti i genitori di Carlomagno. Le indagini sul femminicidio di Federica, la confessione del figlio e il biglietto d'addio; Gli sfottò sui social e poi l’agguato: il racconto di un sabato di calcio di ordinaria follia.

Abbiategrasso, insulti e minacce alla Polizia locale: choc davanti alla scuola primaria, denunciato un genitoreAbbiategrasso (Milano), 31 ottobre 2025 - Ha insultato gli agenti che gli chiedevano di spostare l’autovettura parcheggiata in divieto a pochi passi da un istituto scolastico e alla richiesta di ... ilgiorno.it

Insulti razzisti e minacce di violenza a Willock, il Tottenham: Segnalato il caso alla poliziaJoe Willock è stato preso di mira da un account Instagram anonimo dopo la vittoria per 2-0 della sua squadra contro il Crystal Palace di domenica. Il centrocampista inglese di 26 anni ha fallito ... tuttomercatoweb.com

Tv7 Tg. . INSULTI SESSISTI ONLINE: MORETTI DENUNCIA GLI HATERS - Ed ora vi proponiamo lo sfogo dell’Eurodeputata del PD Alessandra Moretti contro gli odiatori seriali ovvero coloro che insultano sui social, soprattutto le donne impegnate nella societ - facebook.com facebook