Insulti social alla polizia locale denunciati in 25 Tutta la politica difenda gli agenti
La polizia locale di Francavilla Fontana ha denunciato 25 persone per insulti sui social media. L’assessore Tatarano chiede a tutte le forze politiche, anche alle opposizioni, di sostenere gli agenti e di difenderli pubblicamente. La polemica si accende dopo i messaggi offensivi che hanno colpito gli agenti, ormai sotto pressione.
FRANCAVILLA FONTANA - L’assessore francavillese Sergio Tatarano invita tutte le forze politiche, opposizioni comprese, a fare quadrato attorno agli agenti della polizia locale di Francavilla Fontana. Pochi giorni fa, sono partite 25 denunce per diffamazione aggravata. Su un social network, sotto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
