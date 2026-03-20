Due uomini, un 41enne e un 18enne, sono stati denunciati dai carabinieri di Latina. Durante un controllo, sono stati trovati a bordo di un motorino senza assicurazione. Inoltre, sul veicolo sono stati rinvenuti droga e coltelli. Gli uomini sono stati accompagnati in caserma e denunciati per vari reati. Il motorino è stato sequestrato.

Due persone, un uomo di 41 anni e un giovane di 18 anni, sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Latina dopo essere state sorprese a bordo di un motorino privo di assicurazione. Durante un controllo stradale, i due sono stati traditi dall’atteggiamento nervoso del 41enne, il quale era già noto alle forze dell’ordine. Scoperte e Denunce. L’uomo aveva in tasca 32 grami di hashish, due coltelli e un bilancino di precisione, strumenti che hanno destato sospetti nei militari. Il giovane di 18 anni, invece, nascondeva un proiettile. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi o oggetti atti ad offendere, e per detenzione abusiva di munizioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina: guida senza patente con droga e coltelli nel motorino, due denunciati

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