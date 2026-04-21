Suicidio assistito negato l' appello di Roberto | Vorrei morire a casa mia È una questione di dignità Ogni sera spero avvenga nel sonno

Un paziente oncologico ha chiesto una rivalutazione dopo un peggioramento delle sue condizioni e ha contattato un centro in Svizzera, in merito alla possibilità di accedere al suicidio assistito. L’uomo ha espresso il desiderio di morire nella propria casa, sostenendo che si tratta di una questione di dignità, e ha affermato di sperare che il suo decesso avvenga durante il sonno. La richiesta è stata negata e l’uomo ha presentato un appello.

67 anni, paziente veneto affetto da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2006, ha deciso di rendere nota la sua condizione e uscire dall’anonimato per chiedere di poter essere aiutato a morire in Italia, a casa sua. Lo fa in un video, diffuso dall’Associazione Luca Coscioni che spiega come Roberto sia affetto da un glioma diffuso, una forma aggressiva di tumore cerebrale che negli ultimi anni ha comportato crisi epilettiche quotidiane, difficoltà motorie e un progressivo deterioramento cognitivo. Non esistono terapie disponibili e la prognosi è infausta. A ottobre 2024 ha presentato la domanda alla sua azienda sanitaria per la verifica dei requisiti richiesti dalla sentenza 2422019 della Corte costituzionale per poter accedere al suicidio assistito in Italia.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Suicidio assistito negato, l'appello di Roberto: «Vorrei morire a casa mia. È una questione di dignità. Ogni sera spero avvenga nel sonno» Notizie correlate L’appello di Roberto, malato oncologico dopo il secondo no al suicidio assistito: “Vorrei morire a casa mia, ogni sera spero avvenga nel sonno”Roberto, 67 anni, paziente veneto affetto da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2006, ha deciso di rendere nota la sua condizione e uscire... Padova, l’Asl nega il suicidio assistito a paziente oncologico: “Vorrei morire a casa mia”Il 67enne Roberto, paziente oncologico, ha realizzato un video dopo il secondo no dell'Asl per il suicidio assistito da lui richiesto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fine vita: archiviato il caso Sibilla Barbieri per Cappato, Parpaglioni e Perduca; Suicidio assistito, archiviato pure il caso di Sibilla Barbieri. Anche la terapia del dolore è sostegno vitale; Padova, negato il suicidio assistito a un paziente oncologico; Tumore incurabile, Roberto chiede il suicidio assistito: Voglio morire a casa mia, non in Svizzera. Padova, l’Asl nega il suicidio assistito a paziente oncologico: Vorrei morire a casa miaIl 67enne Roberto, paziente oncologico, ha realizzato un video dopo il secondo no dell'Asl per il suicidio assistito da lui richiesto ... fanpage.it Padova, negato il suicidio assistito a un paziente oncologicoIn un video Roberto, che ha un tumore che si propaga rapidamente, ha lanciato un appello affinché la sua richiesta venga accolta ... rainews.it “Vorrei morire a casa mia” Il 67enne Roberto, paziente oncologico, ha realizzato un video dopo il secondo no dell’Asl per il suicidio assistito da lui richiesto facebook Padova, negato il suicidio assistito a un paziente oncologico. In un video Roberto, che ha un tumore che si propaga rapidamente, ha lanciato un appello affinché la sua richiesta venga accolta. x.com