Un uomo di 67 anni affetto da un tumore cerebrale, diagnosticato nel 2006, ha deciso di parlare pubblicamente della sua condizione e di chiedere assistenza per morire a casa sua. Dopo aver fatto due tentativi di suicidio assistito, il suo appello si rivolge alle autorità italiane, esprimendo il desiderio di poter concludere la sua vita nel proprio ambiente. Ogni sera, dice, spera che il sonno possa portarlo via.

Roberto, 67 anni, paziente veneto affetto da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2006, ha deciso di rendere nota la sua condizione e uscire dall’anonimato per chiedere di poter essere aiutato a morire in Italia, a casa sua. Lo fa in un video, diffuso dall’ Associazione Luca Coscioni. “Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all’altro potrebbe provocare un ictus. Mi chiamo Roberto e vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi. All’improvviso potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia, le gambe. Purtroppo non c’è possibilità di cura. Ogni sera spero di morire nel sonno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Roberto, malato oncologico dopo il secondo no al suicidio assistito: “Vorrei morire a casa mia, ogni sera spero avvenga nel sonno”

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