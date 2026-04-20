Padova l'Asl nega il suicidio assistito a paziente oncologico | Vorrei morire a casa mia
A Padova, un uomo di 67 anni affetto da cancro ha realizzato un video dopo aver ricevuto due volte un rifiuto da parte dell'azienda sanitaria locale riguardo alla richiesta di suicidio assistito. In precedenza, aveva espresso il desiderio di morire nella propria abitazione, ma l'Asl ha negato questa possibilità. La vicenda si svolge nel contesto di un dibattito più ampio sulla possibilità di accedere a questa pratica.
Il 67enne Roberto, paziente oncologico, ha realizzato un video dopo il secondo no dell'Asl per il suicidio assistito da lui richiesto. Roberto dal 2006 fa i conti con la diagnosi di un tumore al cervello incurabile. Assistito dall'Associazione Luca Coscioni, ha lanciato un appello per chiedere di morire a casa propria.🔗 Leggi su Fanpage.it
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