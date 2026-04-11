Durante un incontro a Vimercate, la biologa e senatrice ha parlato delle scelte nel percorso scientifico, sottolineando l'importanza di sbagliare e cambiare idea nel processo di apprendimento. Ha affrontato il tema delle materie Stem, evidenziando come spesso siano viste come poco adatte alle donne, un pregiudizio ancora diffuso. L'evento ha coinvolto studenti e pubblico, stimolando una riflessione sulle percezioni culturali legate alla scienza e alle differenze di genere.

Scienza, scelte e futuro: Elena Cattaneo incontra gli studenti a Vimercate e accende il dibattito sulle Stem, le materie scientifiche, che un pregiudizio molto diffuso e radicato vuole ancora poco femminili. La neurobiologa e senatrice a vita è stata ospite della Provincia, presente il presidente Luca Santambrogio, all’Omnicomprensivo, il centro scolastico di via Adda che ogni giorno richiama in città 4.400 ragazzi da tutto il territorio. In platea 350 giovani, protagonisti di un confronto diretto e senza filtri con una delle voci più autorevoli della ricerca italiana. Sotto i riflettori la scienziata che si è raccontata fra carriera e vita privata: figlia di un operaio Fiat, prima laureata in famiglia, sportiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’altra lezione di Elena Cattaneo: "Scegliere, sbagliare e mutare idea"

Elena Cattaneo. Una lezione sul gap di genereIn occasione dell’8 marzo, la Provincia di Monza e della Brianza sceglie di trasformare la Giornata internazionale della donna in un impegno concreto...

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L’altra lezione di Elena Cattaneo: Scegliere, sbagliare e mutare ideaLa neurobiologa e senatrice a vita incontra gli studenti dell’Omni e accende il dibattito sulle materie Stem. Tra gli obiettivi, sfatare il pregiudizio che ancora oggi allontana le ragazze dalle disci ... ilgiorno.it

Staminali e malattie rare. Il 22 febbraio all’Irccs Neuromed lezione di Elena Cattaneo sull’HuntingtonMaglione (Neuromed): Oltre ad essere un grande onore per il nostro istituto, la visita della professoressa Cattaneo rappresenta un momento scientifico importante per fare il punto sui traguardi ... quotidianosanita.it

Il caso dei mancati contributi del cinema al documentario su Giulio Regeni infiamma il dibattito parlamentare. La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo promuove la proiezione del film alla Statale di Milano. - facebook.com facebook

Il caso dei mancati contributi del cinema al documentario su Giulio Regeni infiamma il dibattito parlamentare. La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo promuove la proiezione del film alla Statale di Milano x.com