Studiosi attivisti e funzionari internazionali a Brindisi per discutere di Democrazia

A Brindisi si svolge l'ottava edizione dei Dialoghi sulla Democrazia Sovranazionale, un evento promosso da diverse istituzioni accademiche e associazioni. La manifestazione vede la partecipazione di studiosi, attivisti e rappresentanti di organismi internazionali, riuniti per affrontare temi legati alla democrazia a livello europeo e globale. L'incontro si svolge presso l'Università del Salento, coinvolgendo diversi enti impegnati nello studio e nella promozione dei principi democratici.

BRINDISI - L'Università del Salento, il Centro di Eccellenza Jean Monnet EUmanity Demos - Democrazia per l'Europa e l'Umanità, la Cattedra Jean Monnet EuWorldlab e l'Associazione per la democrazia sovranazionale organizzano l'ottava a edizione dei Dialoghi sulla Democrazia Sovranazionale, evento.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dante unisce Agrigento al mondo: libri, idee e proposta di gemellaggio tra studiosi internazionaliUn momento di confronto culturale e apertura internazionale nel segno di Dante Alighieri nella sala Nino Bellomo del teatro Pirandello. Porto di Brindisi, ipotesi di corruzione: indagati cinque funzionari Adm C'è un sesto denunciatoDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi, nell’ambito di complesse e articolate indagini di polizia giudiziaria,...