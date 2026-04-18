Dante unisce Agrigento al mondo | libri idee e proposta di gemellaggio tra studiosi internazionali

Nella sala Nino Bellomo del teatro Pirandello si è svolto un evento dedicato a Dante Alighieri, durante il quale si sono affrontati temi legati a libri, idee e collaborazioni tra studiosi provenienti da diversi paesi. È stata presentata anche una proposta di gemellaggio internazionale tra gruppi di ricerca e istituzioni culturali. L’incontro ha rappresentato un momento di scambio culturale e di confronto tra diverse realtà accademiche e artistiche.

Un momento di confronto culturale e apertura internazionale nel segno di Dante Alighieri nella sala Nino Bellomo del teatro Pirandello. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale “Uno, nessuno e centomila”, ha riunito studiosi, rappresentanti istituzionali e operatori del mondo culturale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Cinque giorni tra scuola e famiglie, "accolti come figli": il gemellaggio che unisce Castrocaro e FranciaAix-Les-Bains è una comunità di circa 30 mila abitanti situata sulle sponde del lago di Bourget nel dipartimento francese della Savoia regione... Giovani studiosi cercasi, 6 mila euro per raccontare Agrigento: ultimi giorni per la borsa di studioC’è tempo fino al 31 marzo per partecipare alla borsa di studio “Gregorio d’Agrigento” edizione 2025, promossa dal Parco archeologico e paesaggistico... Una raccolta di contenuti Si parla di: Giovaninfesta 2026: tutto pronto per la kermesse di Canicattì. Dante e il dialogo culturale internazionaleUn incontro dedicato a Dante e al dialogo culturale internazionale si è svolto ieri, 17 aprile, ad Agrigento, nella Sala Nino Bellomo del Teatro Luigi Pirandello, promosso dall'Associazione Culturale ... scrivolibero.it L'umanità fuori dalle mura di Emma Dante: al Palacongressi arriva Extra moeniaMercoledì 15 aprile alle 20:30, il Palacongressi di Agrigento ospita Extra moenia, l'opera di Emma Dante che propone una riflessione potente e viscerale sulla condizione umana contemporanea. Lo spetta ... agrigentonotizie.it