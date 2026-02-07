La Guardia di finanza ha messo sotto inchiesta sei persone legate al porto di Brindisi. I controlli sono scattati dopo indagini su presunte tangenti e corruzione tra funzionari dell’Adm. La Procura ha emesso decreti di perquisizione personale e domiciliare, coinvolgendo cinque funzionari e un altro denunciato. Sono ancora in corso approfondimenti per chiarire eventuali responsabilità.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi, nell’ambito di complesse e articolate indagini di polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha emesso decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di sei soggetti, ritenuti, in ipotesi d’accusa, indiziati della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare fattispecie corruttive poste in essere in ambito portuale. Le articolate e complesse attività d’indagine, dirette dalla citata Procura ed eseguite dagli Ufficiali di P.G del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi con la costante e fattiva collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state incentrate su un gruppo circoscritto di funzionari dipendenti della medesima Agenzia in servizio presso lo scalo portuale di questo capoluogo di provincia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Porto di Brindisi, ipotesi di corruzione: indagati cinque funzionari Adm C'è un sesto denunciato

