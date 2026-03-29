garbagnate la polizia di stato incontra gli studenti contro il bullismo

A Garbagnate, la Polizia di Stato ha organizzato un incontro con gli studenti di una scuola secondaria per affrontare il tema del bullismo. L'iniziativa si è svolta all’interno dell’istituto, coinvolgendo studenti e insegnanti in un momento di confronto e sensibilizzazione. L’obiettivo era fornire strumenti e informazioni utili per riconoscere e contrastare comportamenti di prepotenza tra i giovani.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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