La Spezia lancia una sedia dalla finestra della scuola e colpisce una ragazza | studentessa di 18 anni finisce in pronto soccorso

Una studentessa di 18 anni è finita in pronto socorso dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra della scuola Capellini-Sauro a La Spezia. Al momento, sono in corso le verifiche per capire cosa abbia portato a questo gesto e se ci siano responsabilità. La ragazza si trova sotto osservazione, mentre i funzionari stanno ascoltando testimoni e raccogliendo prove.

Una studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro, a La Spezia. La giovane è rimasta ferita, ma non in modo grave. L’episodio, su cui indagano i carabinieri della città ligure, risale alla mattina di ieri, martedì 3 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, la sedia sarebbe stata lanciata da una finestra al primo piano dell’edificio e avrebbe colpito la giovane nella parte superiore del corpo. La corsa in pronto soccorso. L’autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. La ragazza di 18 anni è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.🔗 Leggi su Open.online

Una ragazza di 14 anni si è ferita ieri mattina a La Spezia quando una sedia lanciata dalla finestra di una scuola l’ha colpita in volto.

Una scena che poteva finire in tragedia, questa mattina alla Spezia.

Ancora un episodio di violenza tra le mura scolastiche a La Spezia, dove una studentessa di diciotto anni è rimasta ferita nella mattinata di martedì 3 febbraio.

