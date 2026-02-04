La Spezia lancia una sedia dalla finestra della scuola e colpisce una ragazza | studentessa di 18 anni finisce in pronto soccorso
Una studentessa di 18 anni è finita in pronto socorso dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra della scuola Capellini-Sauro a La Spezia. Al momento, sono in corso le verifiche per capire cosa abbia portato a questo gesto e se ci siano responsabilità. La ragazza si trova sotto osservazione, mentre i funzionari stanno ascoltando testimoni e raccogliendo prove.
Una studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro, a La Spezia. La giovane è rimasta ferita, ma non in modo grave. L’episodio, su cui indagano i carabinieri della città ligure, risale alla mattina di ieri, martedì 3 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, la sedia sarebbe stata lanciata da una finestra al primo piano dell’edificio e avrebbe colpito la giovane nella parte superiore del corpo. La corsa in pronto soccorso. L’autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. La ragazza di 18 anni è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.🔗 Leggi su Open.online
La Spezia, sedia lanciata dalla finestra della scuola colpisce studentessa: l'autore parla di "bravata", ma rischia provvedimenti
Una ragazza di 14 anni si è ferita ieri mattina a La Spezia quando una sedia lanciata dalla finestra di una scuola l'ha colpita in volto.
Tragedia sfiorata a scuola: sedia lanciata dalla finestra, colpita una studentessa
Una scena che poteva finire in tragedia, questa mattina alla Spezia.
Lancia una sedia dalla finestra della scuola e centra in pieno una 18enne: «È stata una bravata»Ancora un episodio di violenza tra le mura scolastiche a La Spezia, dove una studentessa di diciotto anni è rimasta ferita nella mattinata di martedì 3 febbraio.
La Spezia, lancia una sedia dalla finestra della scuola e colpisce una ragazza: studentessa di 18 anni finisce in pronto soccorsoUna studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro, a La Spezia . La giovane è rimasta ferita, ma non in modo grave. L ... open.online
