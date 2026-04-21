Incidente a scuola studentessa cade dalla finestra del secondo piano

Una studentessa è rimasta coinvolta in un incidente dopo essere caduta da una finestra situata al secondo piano di una scuola in zona Madonna Alta. L'episodio si è verificato durante l'orario scolastico e, al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni della ragazza o sulle circostanze che hanno portato alla caduta. Le autorità sono state avvisate e stanno conducendo le verifiche del caso.

Una studentessa è caduta da una finestra, al secondo piano, della scuola che frequenta a Madonna Alta.L’incidente è avvenuto intorno alle 12.45 di oggi nell’istituto Giordano Bruno di Perugia.Sul posto sono giunti due mezzi del 118, un’ambulanza e un’automedica, due squadre dei Vigili del fuoco e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it TRAGEDIA, STUDENTESSA 14ENNE SI LANCIA DAL 9° PIANO E MUORE SUL COLPO: IL DRAMMA A TORINO Notizie correlate Studentessa di 14 anni cade dalla finestra del bagno a scuola ad Ascoli Piceno: è grave, indagini in corsoUna studentessa di 14 anni sarebbe caduta da una finestra del bagno al secondo piano dell'istituto "Stabili-Trebbiani" di Ascoli Piceno: è stata... Choc al liceo classico di Ascoli: studentessa di 14 anni cade da una finestra del secondo piano, è graveASCOLI - Choc al liceo Trebbiani di Ascoli: questa mattina una studentessa di 14 anni che frequenta il primo anno dell'istituto è caduta da una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dramma in gita scolastica: studentessa di 16 anni di Reggio Emilia colpita dalle lastre dell’impalcatura a Roma; Studente investito mentre va a scuola in bici, la mamma furiosa: È caduto e non ricorda nulla. Chi ha visto parli; Roma, crolla impalcatura della chiesa di Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita scolastica; Incidente in gita scolastica, alunna ferita da materiali di un'impalcatura: trasportata in ospedale. Mesagne, studentessa investita sulle strisce pedonali mentre va a scuola: trasportata al PerrinoMomenti di forte apprensione nella mattinata di lunedì 20 aprile a Mesagne, dove una studentessa è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Brindisi. L’episodio si è ... brindisisera.it Macerata, studentessa di 15 anni investita vicino al terminal bus: ricoverata, non è graveA Macerata una studentessa quindicenne è stata investita da un'auto mentre andava a scuola: fortunatamente non è in gravi condizioni ... orizzontescuola.it In #A12, sulla diramazione per Livorno, incidente al km 172 tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova #viabiliTOS x.com Grave incidente a #Melito: una moto si schianta contro delle auto in sosta. Il giovane centauro, 20 anni, è stato sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto. Trasportato d’urgenza in ospedale a Giugliano, è in prognosi riservata e in pericolo di vita. Indagini in corso per facebook