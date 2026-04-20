Studente transgender umiliato dalla prof a Roma | Sarai sempre una ragazza come dice il nome sul registro
Un studente transgender frequenta un liceo di Roma e racconta di aver subito ripetute umiliazioni da parte di una docente. Secondo quanto riferito, la professoressa gli avrebbe detto di stare zitta perché “sei una ragazza”, senza usare pronomi maschili e con continue parole di umiliazione. La situazione riguarda l’esperienza di un giovane che si identifica come uomo, ma viene trattato come femmina all’interno della classe.
"Devi stare zitta, perché sei una ragazza". Nessun pronome al maschile e umiliazioni costanti: questo è quanto si trova a vivere un alunno transgender al liceo Aristofane di Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it
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