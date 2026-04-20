Studente transgender umiliato dalla prof a Roma | Sarai sempre una ragazza come dice il nome sul registro

Un studente transgender frequenta un liceo di Roma e racconta di aver subito ripetute umiliazioni da parte di una docente. Secondo quanto riferito, la professoressa gli avrebbe detto di stare zitta perché “sei una ragazza”, senza usare pronomi maschili e con continue parole di umiliazione. La situazione riguarda l’esperienza di un giovane che si identifica come uomo, ma viene trattato come femmina all’interno della classe.