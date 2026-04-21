Stretto di Hormuz il timelapse del traffico marittimo nei giorni della tregua e della trattativa

Un video in timelapse riprende il traffico marittimo che si svolge nello Stretto di Hormuz, nel Golfo e nel Golfo dell’Oman durante i giorni in cui si sono svolte trattative e tregue. Le immagini mostrano una sequenza di navi che attraversano queste aree strategiche, evidenziando i movimenti delle imbarcazioni nel corso di un breve intervallo temporale. Il filmato si concentra sulle rotte e sul numero di navi presenti nell’area in quel periodo.

Un video in timelapse mostra il traffico marittimo nel Golfo, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell’Oman. Una registrazione dello schermo del sito web MarineTraffic mostra la visualizzazione dei dati del traffico marittimo nel Golfo, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell’Oman dal 18 al 20 aprile, nel contesto di una fragile tregua tra Stati Uniti e Iran (fonte Ansa Video). RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il primo grande evento che anticipa l’estate © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stretto di Hormuz, il timelapse del traffico marittimo nei giorni della tregua e della trattativa XRP Is About to Explode in the Next 9 Days Before Everything Changes… Notizie correlate Stretto di Hormuz, il traffico marittimo al minimo nonostante la tregua: le immagini in time-lapseUna registrazione dello schermo del sito web MarineTraffic mostra la visualizzazione dei dati relativi al traffico marittimo intorno allo Stretto di... La guerra blocca lo Stretto di Hormuz, traffico marittimo giù del 90%traffico marittimo fermo, attacchi alle petroliere e prezzi di noli e assicurazioni alle stelle. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Iran, si valuta una parziale apertura dello Stretto di Hormuz; Hormuz, fine del blocco per le navi: la riapertura dello Stretto vale 600 miliardi di dollari; Il blocco navale come estrema ratio: Stretto di Hormuz, interdizione energetica e il dilemma di Washington nel confronto con Teheran; Sullo stretto di Hormuz c’è molta confusione. Iran e Stati Uniti: scontro sullo Stretto di Hormuz. Prezzi del petrolio in rialzo dopo il sequestro della TouskaLa Marina statunitense ha intercettato la nave, bloccando il tentativo di rompere l'embargo sui porti iraniani. L'Iran promette ritorsioni, mentre i prezzi del petrolio schizzano alle stelle ... italiaoggi.it Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigoreLo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo ma con alcune limitazioni: l'Iran decide chi passa. Subito giù il prezzo del petrolio. Donald Trump esulta ... virgilio.it La situazione in Medio Oriente, con la guerra all’Iran che ha coinvolto diversi Paesi e provocato il blocco dello Stretto di Hormuz, sta mettendo a rischio le forniture energetiche degli Stati europei facebook Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate x.com