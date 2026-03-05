Da sei giorni le acque del Golfo Persico sono state teatro di un blocco nello Stretto di Hormuz, con il traffico marittimo ridotto di circa il 90%. Le navi commerciali sono state costrette a cambiare rotta o restare ferme, mentre le imbarcazioni militari sono state dispiegate nella zona. La chiusura temporanea ha causato significativi rallentamenti nelle rotte di approvvigionamento di petrolio e altre merci.

traffico marittimo fermo, attacchi alle petroliere e prezzi di noli e assicurazioni alle stelle. La guerra blocca l’arteria da cui passa un quinto dell’energia mondiale. Da ormai sei giorni le acque del Golfo Persico sono diventate le più pericolose al mondo. Mentre la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, porta di accesso all’energia mediorientale, è diminuito del 90% rispetto alla scorsa settimana, anche una petroliera ancorata al porto iracheno di al-Zubair è stata attaccata, verosimilmente dai pasdaran iraniani. La paralisi del Golfo Persico è ormai certificata. Secondo i dati di Lloyd’s List Intelligence, circa 200 petroliere internazionali si trovano di fatto bloccate nelle turbolente acque prospicienti l’Iran, dopo il sostanziale blocco dei transiti attraverso lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La guerra blocca lo Stretto di Hormuz, traffico marittimo giù del 90%

Stretto di Hormuz, giù del 90% il traffico delle petroliere. I Pasdaran: “Lo controlliamo noi”“Lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo totale della Marina della Repubblica Islamica”, ha affermato Mohammad Akbarzadeh, un alto funzionario...

Trump: “Scorteremo le petroliere nello stretto di Hormuz”. Macron: “Coalizione per mettere in sicurezza il traffico marittimo”I rialzi dei prezzi di gas e petrolio a causa dell’escalation in Medio Oriente iniziano a preoccupare le amministrazioni di entrambe le sponde...

Tutto quello che riguarda La guerra blocca lo Stretto di Hormuz....

Temi più discussi: Stretto di Hormuz, Pasdaran: Chiuso dopo attacco all'Iran. Ecco perché è strategico; Attacco all’Iran: con la chiusura dello Stretto di Hormuz la guerra diventa economica. INFOGRAFICA; Stretto di Hormuz e petrolio: perché l'Iran può mettere in ginocchio l'economia mondiale; Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l'economia globale.

Stretto di Hormuz zona di guerra: centinaia di navi bloccate e il traffico fermoIl settore marittimo dichiara Hormuz area di operazioni belliche: petroliere ferme e rotte energetiche a rischio ... tg.la7.it

Guerra in Iran: paralizza lo Stretto di Hormuz e blocca traffico di oltre 150 petroliereBlocco dello Stretto di Hormuz, perché il petrolio rischia di rincarare Il blocco dello Stretto di Hormuz, deciso dall’Iran, sta fermando almeno 150 p ... assodigitale.it

Nello stretto di Hormuz bloccate circa 1.000 navi. «Valgono 25 miliardi di dollari». Trump: se necessario scorteremo le petroliere - facebook.com facebook

Stretto di #Hormuz bloccato, energia a rischio. #Iran #USA x.com