Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz si presenta molto ridotto, anche dopo la tregua annunciata di recente. Una registrazione dello schermo del sito MarineTraffic mostra i dati aggiornati al 10 aprile 2026, evidenziando un traffico minimo nella zona. Le immagini in time-lapse permettono di osservare come, nonostante le tensioni, il numero di navi in transito sia molto basso rispetto ai periodi precedenti.

Una registrazione dello schermo del sito web MarineTraffic mostra la visualizzazione dei dati relativi al traffico marittimo intorno allo Stretto di Hormuz aggiornati al 10 aprile 2026. Nonostante la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, il traffico sembra ridotto al minimo. La tregua Usa-Iran vacilla già per le bombe di Israele sul Libano: c’è dietro una strategia concordata? “Date voce alle vittime di Epstein”, la Camera accoglie l’appello di Melania Trump. I dem: “Venga a testimoniare anche lei” Hezbollah, Israele dà la caccia ai politici: il primo obiettivo è il leader Qassem, poi 12 membri del parlamento di Beirut Francia, il governo vuole abolire la festa del 1°maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stretto di Hormuz, il traffico marittimo al minimo nonostante la tregua: le immagini in time-lapse

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La guerra blocca lo Stretto di Hormuz, traffico marittimo giù del 90%traffico marittimo fermo, attacchi alle petroliere e prezzi di noli e assicurazioni alle stelle.

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente: la Germania parteciperà alla sicurezza dello Stretto di Hormuz; Lo Stretto di Hormuz non è aperto, cambia il mercato del petrolio; Cosa sta succedendo con lo stretto di Hormuz; Come funzionerebbe il pedaggio dell'Iran al casello di Hormuz? Rispetta il diritto internazionale? E quanto costerebbe all'Italia?.

Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it

Cosa sta succedendo con lo stretto di HormuzLa riapertura dello stretto di Hormuz al passaggio sicuro delle navi era una delle condizioni principali (se non la condizione principale) dell’ accordo di cessate il fuoco raggiunto tra gli Stati ... ilpost.it

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Tregua #Usa- #Iran ma le petroliere restano bloccate nello Stretto di #Hormuz . La maggiore potenza militare mondiale non riesce ad aprirlo, ecco perché - #IranWar x.com