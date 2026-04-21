Aggressione e rapina da 40mila euro vicino alla Stazione Centrale di Milano | presa la banda dell’orologio – VIDEO

Da ilnotiziario.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, vicino alla stazione Centrale, si è verificata un'aggressione con rapina che ha portato alla cattura di un gruppo sospettato di aver sottratto circa 40mila euro. L'intervento è partito da un pedinamento che ha avuto inizio sui binari e si è concluso con un episodio violento nel centro della città. Un video documenta i momenti dell'azione delle forze dell'ordine e il sequestro del gruppo.

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