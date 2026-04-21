Strangola la moglie e si toglie la vita | i corpi trovati dal figlio

Un uomo ha ucciso la moglie e si è tolto la vita nella loro abitazione. I corpi sono stati trovati dal figlio, che aveva cercato di contattare senza successo. La casa si trova chiusa e il telefono rimane muto, mentre le ore passano tra silenzio e crescente preoccupazione. La polizia ha avviato le verifiche sul luogo e sugli eventi precedenti.

La casa è chiusa, il telefono squilla a vuoto. Ore di silenzio che diventano inquietudine, poi paura. Quando la porta si apre, la scena che si presenta è quella che nessuno vorrebbe mai vedere. Due vite spezzate, nello spazio che fino a poco prima era quotidianità. Una tragedia consumata nel silenzio, lontano da occhi e voci, fino alla scoperta. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. L’uomo avrebbe strangolato la moglie, trovata riversa sul pavimento, per poi togliersi la vita. A Castel Maggiore, nel Bolognese, un uomo di 73 anni, Mauro Zaccarini, e la moglie Adriana Mazzanti, di 63 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione in zona Torre Verde.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TRAGEDIA FAMIGLIARE: PADRE UCCIDE IL FIGLIO 14ENNE E POI LA FA FINITA. I CORPI TROVATI DALLA MOGLIE

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