Nel cuore della notte, una coppia viene trovata senza vita in una loro abitazione. I corpi vengono scoperti dal figlio, che ha chiamato le forze dell'ordine. Le prime indagini indicano che un politico avrebbe ucciso la moglie prima di togliersi la vita. Non sono ancora note le cause del gesto né eventuali moventi, e le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire la vicenda.

Nel cuore della notte, in una casa che fino a poche ore prima era teatro di una quotidianità familiare, si consuma una tragedia improvvisa. Il silenzio viene rotto da una chiamata disperata al numero d’emergenza: una voce giovane, agitata, che prova a spiegare cosa sta accadendo tra quelle mura. Quando gli agenti arrivano, trovano una scena che non lascia spazio a dubbi. Due corpi senza vita, stanze segnate dalla violenza e una famiglia spezzata nel giro di pochi istanti. A dare l’allarme è stato uno dei due figli della coppia, che ha chiamato il 911 durante quella che la polizia ha definito una «situazione molto caotica». «La nostra principale preoccupazione in questo momento è il benessere dei figli », ha dichiarato il capo della polizia Davis, sottolineando che i ragazzi stanno collaborando con gli investigatori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Politico uccide la moglie e poi si toglie la vita: i corpi scoperti dal figlio

Latisana, 80enne uccide la moglie e si toglie la vita - Ore 14 del 22/01/2026

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