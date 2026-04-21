Stranger Things | Storie dal 1985 il creatore spiega l' assenza di Nikki nello show live-action

Il creatore di Stranger Things ha parlato dell’assenza di Nikki nella versione live-action dello show. La serie animata, ambientata nel 1985, sta per arrivare su Netflix, e i fan hanno formulato diverse ipotesi sul nuovo personaggio. L’ideatore ha spiegato le scelte fatte riguardo alla presenza o meno di Nikki nel contesto dello show. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sviluppi futuri o sulla presenza di Nikki in altri formati della serie.

Lo spinoff animato sta per debuttare sugli schermi di Netflix e l'ideatore del progetto ha commentato le ipotesi dei fan sul nuovo personaggio. Nella serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 verrà introdotto un nuovo personaggio chiamato Nikki, non presente nello show live-action creato dai fratelli Duffer. Il creatore Eric Robles ha ora spiegato i motivi per cui la ragazzina non è presente nella continuazione della storia di Undici e dei suoi amici. Il motivo dell'assenza di Nikki da Stranger Things Gli eventi raccontati negli episodi dello spinoff Stranger Things: Storie dal 1985 sono ambientati nel periodo compreso tra la seconda e la terza stagione.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things: Storie dal 1985, il creatore spiega l'assenza di Nikki nello show live-action Notizie correlate Stranger Things: Storie dal 1985 riceve il primo trailer ufficiale doppiato in italianoA poche settimane dal discusso finale della quinta stagione, Netflix conferma di non voler archiviare l’universo di Stranger Things. Stranger Things: Storie dal 1985, il teaser della serie animata svela la data di uscitaIl nuovo progetto ideato dai fratelli Duffer riporterà gli spettatori nel mondo di Hawkins per raccontare una nuova avventura dei protagonisti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stranger Things - Storie dal 1985, quando esce la nuova serie su Netflix; Stranger Things: Storie dal 1985, Will avrà un legame speciale con uno dei nuovi personaggi; Stranger Things: Storie dal 1985: Non chiamatelo cartone animato del sabato mattina; Stranger Things: Storie dal 1985 debutta su Netflix il 23 aprile. Stranger Things: Storie dal 1985 quando esce su NetflixLa nuova serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 sarà disponibile su Netflix a partire da giovedì 23 aprile. In quella data, la piattaforma rilascerà tutti gli episodi contemporaneamente, perme ... daninseries.it Stranger Things: Storie dal 1985 a che ora esce su Netflix in ItaliaL’attesa è finita per i fan di Stranger Things. La nuova serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 sta per arrivare su Netflix, riportando gli spettatori nell’universo di Hawkins con una prospett ... daninseries.it Stranger Things – Storie dal 1985, Netflix lancia la serie animata: data di uscita, trama e personaggi La nuova creazione dei fratelli Duffer debutta sulla piattaforma - facebook.com facebook