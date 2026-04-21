La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha osservato un minuto di silenzio in memoria degli otto bambini uccisi domenica in una sparatoria a Shreveport, in Louisiana. Lo speaker della Camera, originario di quella città, ha guidato la commemorazione insieme ai rappresentanti della Louisiana. L’evento si è svolto prima di discutere altri temi all’interno dell’aula.

(LaPresse) – Lo speaker della Camera Mike Johnson, originario di Shreveport, e i rappresentanti della Louisiana hanno guidato la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti in un minuto di silenzio per gli otto bambini uccisi domenica nella città della Louisiana. Il killer, Shamar Elkins, aveva precedenti penali per reati legati alle armi, e ha utilizzato un’arma d’assalto. L’attacco, che ha visto le vittime di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, è stato uno dei più letali degli ultimi anni. Dopo una lunga caccia, Elkins è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage di Shreveport, Camera dei Rappresentanti osserva minuto di silenzio

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