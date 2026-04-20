Nelle ultime settimane, l'ospedale di Sion ha inviato fatture per decine di migliaia di euro a tre famiglie di feriti italiani coinvolti nel rogo di Crans Montana. Le fatture riguardano le spese sanitarie sostenute per le cure dei ragazzi nei giorni successivi all’incidente. L’ambasciata ha dichiarato che nulla è dovuto alle famiglie, precisando che non ci sono obblighi di pagamento.

SION (SVIZZERA) – Il danno e la beffa. L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri (ossia fra 16.363 e 65.453 euro) Della questione si sta occupando, in queste ore, l’ambasciata italiana a Berna. “Le autorità cantonali hanno sempre detto che nulla è dovuto dalle famiglie italiane e quindi le spese di cura dei feriti sono a carico delle...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rogo di Crans Montana: l’ospedale di Sion invia fatture da decine di migliaia di euro ai feriti. L’ambasciatore: “Nulla è dovuto”

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