Il 27 maggio 1993, a Firenze, una forte esplosione nella zona dei Georgofili causò la morte di cinque persone, tra cui tre bambine. Dopo più di trent’anni, il tribunale ha deciso di riconoscere un risarcimento alla zia di queste ultime, assegnando un vitalizio per il trauma subito. La sentenza è arrivata in un procedimento che ha portato alla valutazione delle conseguenze psicologiche dell’attacco.

Firenze, 21 aprile 2026 – La notte del 27 maggio 1993 Firenze non dormì. Il boato squarciò via dei Georgofili. I vetri tremarono a chilometri di distanza. A terra restarono solo polvere, silenzio e cinque nomi. Tra quei nomi, una famiglia intera, Fabrizio Nencioni, sua moglie Angela Fiume, le loro bambine Nadia e Caterina. Oggi, dopo più di trent’anni, quella strage torna in tribunale: alla zia delle due giovani vittime viene riconosciuto il diritto al vitalizio previsto dalla legge del 2004 per le vittime del terrorismo. Dopo decenni dall’esplosione di quel Fiorino di fianco agli Uffizi, piazzato dagli uomini di Cosa Nostra e ordinata dai vertici mafiosi dei primi anni Novanta, tra cui spicca Matteo Messina Denaro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strage dei Georgofili, risarcito il trauma: il tribunale assegna un vitalizio alla zia delle bambine uccise

Notizie correlate

Il nuovo ponte sull’Arno sarà intitolato alle sorelline vittime della strage dei GeorgofiliSarà intitolato alle sorelline Nencioni, Caterina e Nadia, il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il parco dell’Anconella.

Meloni: Accertare responsabili della strage delle bambine in Iran – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e...