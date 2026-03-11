Meloni | Accertare responsabili della strage delle bambine in Iran – Il video

Il governo italiano chiede di individuare i responsabili della strage di bambine in Iran, mentre le azioni militari di Stati Uniti e Israele continuano a colpire obiettivi militari. Il ministro ha dichiarato che è importante far sentire la propria voce per proteggere la popolazione civile, in particolare i bambini, coinvolta nei recenti conflitti. La richiesta di accertare le responsabilità viene presentata in un contesto di tensioni internazionali.