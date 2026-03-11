Meloni | Accertare responsabili della strage delle bambine in Iran – Il video
Il governo italiano chiede di individuare i responsabili della strage di bambine in Iran, mentre le azioni militari di Stati Uniti e Israele continuano a colpire obiettivi militari. Il ministro ha dichiarato che è importante far sentire la propria voce per proteggere la popolazione civile, in particolare i bambini, coinvolta nei recenti conflitti. La richiesta di accertare le responsabilità viene presentata in un contesto di tensioni internazionali.
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele, volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana, venga preservata l'incolumità dei civili, a partire dai bambini. Per questo, a nome del governo, esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente le responsabilità di questa tragedia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in Senato. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
