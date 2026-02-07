Tre danneggiamenti sulle linee ferroviarie italiane | sospetto sabotaggio anarchico legato a Milano-Cortina

Tre linee ferroviarie italiane sono state danneggiate in poche ore. Gli investigatori sospettano un atto dimostrativo di matrice anarchica, possibile reazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Le forze dell’ordine stanno già lavorando per risalire agli autori e capire se si tratta di un episodio isolato o di un gesto più ampio.

Sono tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l’inizio di Milano Cortina e gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. Bologna Centrale nel caos: cavi tranciati e Digos sul posto Sono in corso verifiche nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e disagi alla circolazione. Sul posto oltre alla Polfer anche la Digos. Si valuta un atto di natura dolosa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

