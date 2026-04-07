Strage a Napoli | ucciso il ventenne Fabio Ascione sospetto regolamento

Un ventenne è stato ucciso martedì 7 aprile 2026 a Napoli, nel quartiere Ponticelli, durante un attacco di due uomini su uno scooter. La vittima si chiamava Fabio Ascione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Fabio Ascione, un ragazzo di vent’anni, è stato ucciso martedì 7 aprile 2026 a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dopo l’attacco di due uomini su uno scooter. L’aggressione è avvenuta in via Carlo Miranda intorno alle ore 5 del mattino. Due individui non identificati, che si spostavano a bordo di un motociclo, hanno raggiunto il giovane colpendolo con diversi colpi di arma da fuoco. Il corpo della vittima è stato trasportato con urgenza presso il pronto soccorso di Villa Betania. Nonostante l’intervento immediato del personale medico, le condizioni di Fabio Ascione erano ormai irreversibili e il giovane è deceduto. Le indagini sulla matrice dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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