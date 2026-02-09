La strada provinciale 541 un percorso a ostacoli Alzano la voce gli imprenditori dell’area di San Marziale

Gli imprenditori di San Marziale tornano a denunciare i problemi sulla strada provinciale 541. La strada che collega l’Autopalio alle zone produttive di Colle è ormai diventata un percorso difficile, pieno di buche e ostacoli. Gli imprenditori chiedono interventi urgenti per mettere fine ai disagi che rallentano le loro attività e mettono a rischio la sicurezza. La situazione resta critica e i rappresentanti delle aziende sono pronti a fare sentire ancora di più la loro voce.

Le industrie dell'area di San Marziale, a Colle, tornano a far sentire la propria voce contro le condizioni della Strada Provinciale 541, arteria strategica che collega l'Autopalio ad una delle zone produttive più antiche del territorio colligiano. Una strada che, nelle intenzioni, dovrebbe garantire scorrevolezza e sicurezza, ma che nella realtà quotidiana viene descritta dagli imprenditori come un percorso a ostacoli, più adatto a testare sospensioni che a sostenere il traffico industriale. Le proteste si moltiplicano e arrivano anche sotto forma di email e chiamate indirizzate a La Nazione. "Ogni giorno i nostri mezzi pesanti affrontano buche, avvallamenti e segnaletica insufficiente: non è più accettabile", scrive un'azienda metalmeccanica della zona.

