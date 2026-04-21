Sul fronte della strada del Carlone, si registrano sviluppi positivi, con il Partito Democratico di Borgo che ha espresso il proprio sì all’opera, definendola utile. La discussione sul completamento e l’apertura della Strada Provinciale 107 tra Carlone e Calenzano continua a essere al centro dell’attenzione, mantenendo vivo il confronto tra le parti coinvolte. La situazione rimane comunque aperta, con vari punti di vista che si confrontano sulla questione.

Resta acceso il dibattito sul completamento e l’apertura della Sp 107 tra Carlone e Calenzano. Nei prossimi giorni saranno chiamati a esprimersi, in Mugello, sia il consiglio comunale di Borgo San Lorenzo, per una mozione presentata dal centrodestra, sia il consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello. E intanto il circolo borghigiano del Pd ha espresso pieno consenso alla nuova opera pubblica, rilanciata con forza dal presidente della Toscana Eugenio Giani. Il Pd ricorda come "il dibattito sull’ipotesi di un’infrastruttura viaria tra il Mugello e la Piana fiorentina si era nuovamente concretizzato dopo anni di torpore, dopo il documento...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strada del Carlone, passi in avanti. Il Pd di Borgo dice sì: "Opera utile"

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