Carlone lotta bipartisan per la strada | Basta no il Mugello ne ha bisogno

Carlone ha promosso una battaglia bipartisan contro la chiusura della strada tra Mugello e piana fiorentino-pratese, accusando la Regione di trascurare le esigenze del territorio. Mentre Calenzano si oppone con fermezza, i rappresentanti mugellani insistono sulla necessità di realizzare il collegamento, sottolineando che il finanziamento regionale per la progettazione rappresenta un passo importante. La questione rimane aperta, con i cittadini che attendono risposte concrete.

di Paolo Guidotti Mentre Calenzano accentua la propria contrarietà, il Mugello continua a insistere affinché la strada di collegamento tra Mugello e piana fiorentino-pratese, che ha visto di recente la Regione finanziare la prima progettazione, si faccia. E quella del Mugello è una pressione bipartisan e compatta– finora ha fatto eccezione un consigliere comunale di maggioranza Giacomo Tagliaferri, a nome del Laboratorio Ambientale mugellano, che si è detto contrario -: negli ultimi giorni, o da tempo, si sono espressi a favore del nuovo collegamento stradale Confindustria Mugello Val di Sieve, la Cna Mugello, e sul fronte politico, il Pd di Borgo il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, così come Fratelli d'Italia e il consigliere Giampaolo Giannelli, consigliere della Lega e di recente confluito nel nuovo partito del generale Vannacci.

