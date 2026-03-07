Piantedosi | Il Cpr utile si va avanti Nessun accanimento su Bologna

Il ministro dell’interno ha dichiarato che i Centri di permanenza per il rimpatrio sono utili in tutta Italia e anche a Bologna. Ha affermato che non c’è un accanimento specifico contro la città e che si intende proseguire con le attività nei Cpr. La dichiarazione è stata fatta durante un evento a Bologna il 7 marzo 2026.

Bologna, 7 marzo 2026 – "I Cpr (i Centri di permanenza per il rimpatrio, ndr) sono utili in tutta Italia e quindi anche a Bologna, non è che c'è un particolare accanimento o una particolare idea su Bologna". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oggi in città per un evento della Lega in sostegno del sì al referendum sulla giustizia. Sicurezza, Piantedosi: no rischio terrorismo ma massima allerta (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Il numero dei reati "In una città dove il 48 per cento dei reati è commesso da cittadini stranieri – aggiunge il ministro – credo sia fisiologico pensare di avere qui una struttura di questo tipo, come altrove". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Madrid contro Piantedosi: "Numeri sbagliati, nessun legame tra sicurezza e Cpr"L'assessora alla Sicurezza del Comune critica le dichiarazioni del ministro dell'Interno sul legame tra irregolarità e criminalità.

Migranti, Lepore a Piantedosi: 'no Cpr a Bologna'"Nel nostro Paese i Cpr non funzionano" ha aggiunto Lepore, sottolineando che ci sono 10 strutture e sono vuote: "ci sono 1.

