Stornellatori addio Fra edere e trulli ora vola Modugno

Durante un evento al Salone delle Feste, quando Gloria Christian ha iniziato a cantare, un uomo con gli occhiali è rimasto impallidito e si è allontanato rapidamente. La scena si è svolta in un momento di sorpresa, subito dopo l’ingresso della cantante sul palco, mentre l’atmosfera si è fatta tesa con alcuni presenti che hanno assistito alla fuga improvvisa. La manifestazione si è concentrata sulla musica tradizionale e i trulli, lasciando spazio a questo episodio inaspettato.

Dall’inviata Quando Gloria Christian è comparsa sul palcoscenico del Salone delle Feste e ha cominciato a cantare, un signore con gli occhiali è impallidito, poi è fuggito verso la porta. Era il medico di Gloria. Alle 7.30 di questa sera aveva organizzato una specie di conferenza-stampa per commentare dolente: "La signora Christian ha un sospetto ascesso polmonare, la febbre alta". I giornalisti lo hanno seguito. Una signora nota: "Lo picchieranno, è stato lui a diffondere la notizia che non avrebbe cantato". Nilla Pizzi ha cantato melancolicamente “L’Edera“ di Sarcina e D’Acquisto. Una signora tra il pubblico accennava a bocca chiusa il motivo di “Mes mains“, "Oh, scusate – ha detto poi agli amici – mi sbagliavo".🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Leggi anche: Addio a Valentina uccisa dal marito: "Piccola farfalla, ora vola libera" Modugno, accusa: nel box 24 motori fra parti di auto rubate, quattro arresti VIDEO CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa di misura...