Modugno accusa | nel box 24 motori fra parti di auto rubate quattro arresti VIDEO Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Modugno hanno intercettato un’attività sospetta all’interno di un box auto, dove sono state trovate numerose parti di veicoli rubate. Durante l’operazione sono stati arrestati quattro persone coinvolte nell’illecito. Tra le cose sequestrate ci sono pezzi di automobili, alcuni dei quali risultano essere proventi di furto. L’operazione è stata documentata anche con un video diffuso dai militari.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa), con età compresa tra 50 e 29 anni, tutti originari della provincia di Foggia, indagati dei reati di concorso in riciclaggio di cui agli artt. 110 e 648 bis C.P.. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa avviata dopo l’arresto, in flagranza, di tre persone avvenuto il 13 novembre scorso, all’interno di un box di un’autorimessa di Modugno....🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Modugno, accusa: nel box 24 motori fra parti di auto rubate, quattro arresti VIDEO Carabinieri Notizie correlate Santeramo in Colle: chiodi a tre punte, passamontagna, auto e moto rubate. Due arresti in flagrante Accusa, riciclaggioDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella notte del 2 aprile 2026, nel comune di Santeramo in Colle, i Carabinieri del Nucleo Operativo... Taranto, accusa: auto rubate e smembrate, demolitore illegale e discarica abusiva Carabinieri forestaliDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Taranto: un autodemolitore illegale, con tanto di discarica abusiva di parti di veicoli e auto...