Storie di fallimenti all’asta | in vendita anche bare e urne

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le vendite all’asta di beni provenienti da aziende fallite, tra cui anche oggetti insoliti come bare e urne. Le aste riguardano imprese che hanno chiuso i battenti a causa di problemi finanziari o debiti accumulati nel tempo. In alcuni casi, si tratta di beni che vengono messi all’incanto per cercare di recuperare parte delle somme dovute.

Perugia, 21 aprile 2026 – Storie complesse di imprese fallite. Di crisi aziendali, di attività che hanno dovuto chiudere i battenti per debiti o difficoltà finanziarie. Di famiglie costrette a rinunciare anche alla casa. Di oggetti andati all’asta e che adesso cercano nuovi proprietari. Gli annunci sono pubblicati con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com e raccontano spesso di sogni infranti e debiti non onorati. Il materiale è gestito dall’Istituto vendite giudiziarie di Perugia, che si occupa di esecuzioni giudiziarie, procedure concorsuali, liquidazioni coatte amministrative, sovra-indebitamento, ma anche eredità giacenti e corpi di reato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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