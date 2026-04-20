Asta giudiziaria a Perugia | all’incanto bare urne e sostegni funebri

A Perugia si terrà un’asta giudiziaria in cui saranno messi all’incanto bare, urne e attrezzature legate ai servizi funebri. L’asta è organizzata dall’Istituto vendite giudiziarie di Perugia su richiesta del Tribunale civile di Terni. I beni in vendita sono di difficile riutilizzo e riguardano arredi e materiali specifici del settore funebre. La vendita si svolgerà nelle prossime settimane.

Un’asta “particolare” che vede all’incanto beni che difficilmente si potranno riutilizzare. È quanto propone l’Istituto vendite giudiziarie di Perugia, per conto del Tribunale civile di Terni, mettendo all’asta arredi e materiale concernente il settore funebre.L’appuntamento è fissato per il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Davide Lacerenza, ancora all'asta giudiziaria il "tesoretto" di bottiglie prezioseMonza, 22 Marzo 2026 - Si riapre fino al 27 marzo l'asta giudiziaria per aggiudicarsi il “tesoretto” di Davide Lacerenza. Compra casa all'asta giudiziaria e viene stalkerizzata dalla vecchia proprietaria per 10 anniSi è concluso dopo quasi 10 anni il calvario giudiziario di una 64enne riminese rimasta invischiata in una spinosa vicenda legale che l'ha vista... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FOTO GALLERY Asta ... funebre, bare e lumini all'incanto; L’inganno corre in palestra: Audi Q5 e iPhone dalle aste giudiziarie. Ma è una truffa -; La Cittadella giudiziaria: A giugno apre il cantiere. Ma il progetto è zoppo; Truffa delle aste fantasma in palestra: finto intermediario intascava caparre per iPhone mai consegnati. Comprare casa all'asta: rischi, vantaggi e le regole per non sbagliarePer chi cerca una abitazione da acquistare, le aste giudiziarie possono rappresentare una buona opportunità per aggiudicarsi una casa risparmiando, talvolta, anche fino al 50 per cento del prezzo di ... tgcom24.mediaset.it Barbuto, imminente l'avvio dei lavori per la nuova cittadella giudiziaria di PerugiaEntriamo nella fase operativa della nuova cittadella giudiziaria: i primi lavori partiranno entro la primavera: lo ha annunciato il presidente della Corte d'Appello di Perugia Giorgio Barbuto, nel ... ansa.it Tribunale di Ancona - Fall. 24/21 - Asta Giudiziaria del 20/05/26 alle ore 9:40 Ascoli Piceno – Appezzamenti di terreno Prezzo Base d’Asta: € 1.182.100,oo LOTTO UNICO - Appezzamenti di terreno accorpati tra di loro, per la maggior p - facebook.com facebook