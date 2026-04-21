Stop idrico e comunicazione il circolo Pd Porta Nuova | Tante anomalie la comunicazione doveva essere univoca FOTO

Dopo un'interruzione idrica, l'acqua è tornata a scorrere regolarmente e il potabile è stato ripristinato in tutte le zone interessate. Tuttavia, continuano le polemiche riguardo alla gestione della comunicazione legata all’intervento di grande entità realizzato tra il 13 e il 14 aprile. In particolare, si discute sulla chiarezza delle informazioni diffuse attraverso i post sui cantieri e sulle criticità sollevate in merito alla trasparenza e all’univocità delle comunicazioni ufficiali.

L’acqua è tornata a scorrere regolarmente e la potabilità è stata ovunque ripristinata, ma a non fermarsi sono le polemiche sulla gestione della comunicazione sul maxi-intervento Aca del 13 e 14 aprile, nello specifico nel post cantiere così come criticità vengono sollevate anche su quelli.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Temi più discussi: Abruzzo: maxi stop dell’acqua per circa 250.000 persone; Stop all'acqua per 2 giorni, scendono a 19 i comuni coinvolti: le ultime indicazioni prima del maxi intervento [VIDEO]; Interruzione idrica, resta aperto soltanto un ufficio postale a Chieti; Stop per due giorni all'acqua, la comunicazione dal Comune di Pescara.

L’acqua non è ancora potabile. Al Tg8 Livello (ACA) precisa sugli amministratori che hanno chiuso i serbatoiLa riattivazione graduale del flusso idrico nelle reti è terminata con regolarità sull'intero territorio. Per quanto riguarda i parametri di sicurezza, dopo le analisi preliminari avviate ieri, sono ... rete8.it

Maxi stop idrico Pescara e Chieti: l’acqua resta non potabile. Via libera invece in alcuni comuni della ValpescaraL'acqua è tornata a scorrere regolarmente dai rubinetti, dopo il maxi stop tra Chieti e Pescara, ma si attendono ancora gli esiti sulla potabilità ... rete8.it

I RACCONTI ...Le Ombre di Porta Nuova. Milano respirava luce e pioggia insieme. Era una di quelle mattine in cui l’aria profuma di caffè e di possibilità. Elisa, trentadue anni, camminava verso Porta Nuova con il passo di chi vuole cambiare vita ma ha ancora facebook

Ti stanno abituando a essere povero. Non è una rapina con il passamontagna. È peggio: è un furto al rallentatore. Nessuno entra in casa tua e ti porta via il televisore. Ti tolgono un pochino ogni giorno, un eurino ogni mese. Ed è proprio questo il punto: funzio x.com