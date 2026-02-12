Curling e fascismo | il disastro Pd nella comunicazione sul referendum

Il Partito Democratico rischia di perdere terreno nel dibattito sul referendum della Giustizia. La sua comunicazione sembra confusa e poco efficace, e questo ha già fatto parecchi danni. Mentre i cittadini cercano informazioni chiare, il Pd sbaglia messaggio dopo messaggio, dando l’impressione di non sapere bene cosa vuole. La situazione si fa ancora più complicata se si pensa alle polemiche sui temi del fascismo e delle accuse di strumentalizzazione. In questo modo, il partito si trova a rincorrere le notizie, invece di guidare il confronto con chiarezza.

Sul referendum della Giustizia il Pd non ne azzecca una. Almeno per quanto riguarda la comunicazione. Dopo il post in cui si associava il sì al fascismo – l'accostamento col saluto romano di Acca Larentia aveva fatto andare su tutte le furie anche chi nel partito voterà per la riforma Nordio, come Pina Picierno – i social media manager dem hanno ben pensato di cavalcare l' onda olimpica usando gli atleti azzurri del curling – Stefania Constantini e Amos Mosaner – per promuovere il no. Naturalmente senza chiedere il permesso ai diretti interessati. Il post del Pd (Facebook). I due azzurri si dissociano, Buonfiglio: «Sono esterrefatto». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Curling e fascismo: il disastro Pd nella comunicazione sul referendum

