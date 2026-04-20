Peggio della destra | strappo totale tra i Verdi e Sala sul gemellaggio con Tel Aviv Aula occupata
A Milano si è verificato un caos in consiglio comunale lunedì 20 aprile, con l’occupazione dell’aula e contestazioni nei confronti del sindaco. I Verdi hanno espresso forte disaccordo sulla decisione di non sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, provocando un evidente strappo con l’amministrazione comunale e suscitando reazioni anche tra il pubblico presente.
Caos in consiglio comunale a Milano, lunedì 20 aprile, e contestazioni al sindaco Giuseppe Sala da parte dei Verdi e del pubblico per la decisione di non sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. Dopo l'intervento della consigliera ambientalista Francesca Cucchiara, durissima nei confronti di Sala.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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