Peggio della destra | strappo totale tra i Verdi e Sala sul gemellaggio con Tel Aviv Aula occupata

A Milano si è verificato un caos in consiglio comunale lunedì 20 aprile, con l’occupazione dell’aula e contestazioni nei confronti del sindaco. I Verdi hanno espresso forte disaccordo sulla decisione di non sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, provocando un evidente strappo con l’amministrazione comunale e suscitando reazioni anche tra il pubblico presente.