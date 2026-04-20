stop agli sprechi cambia il mercato solo giocatori giovani

A Napoli, il cambiamento nel mercato del calcio si concentra sui giovani talenti, lasciando da parte i giocatori più esperti. La strategia del club mira a ridurre gli sprechi, puntando su un gruppo di atleti emergenti. Nonostante l'intervento di allenatori di grande esperienza, il futuro della squadra dipende dalla valorizzazione di giovani promesse. La nuova direzione si concentra su una rotazione più giovane e dinamica della rosa.

"> NAPOLI – Non basta Antonio Conte per garantire il futuro del Napoli. Come analizza Antonio Corbo su Repubblica Napoli, la situazione azzurra va ben oltre il campo e impone riflessioni profonde tra sostenibilità economica e prospettive tecniche. Ancora Antonio Corbo su Repubblica Napoli sottolinea come la recente sconfitta abbia rallentato i dialoghi tra De Laurentiis e l’allenatore, rendendo più complessa una trattativa già delicata. Repubblica Napoli, attraverso l’editoriale di Antonio Corbo, evidenzia un club davanti a un bivio strategico. E sempre Antonio Corbo su Repubblica Napoli chiarisce come il nodo centrale resti l’equilibrio tra ambizione sportiva e sostenibilità finanziaria.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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