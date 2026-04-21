Il Milan potrebbe puntare a un nuovo acquisto in difesa durante la prossima sessione di mercato, con particolare attenzione al profilo di Stones, un calciatore con caratteristiche ritenute uniche. La squadra ha già in rosa Gila e Tiago Gabriel, ma si prevede che la dirigenza possa intervenire per rafforzare ulteriormente il reparto difensivo. La strategia di mercato coinvolge anche altri possibili colpi, in vista di un rafforzamento complessivo dell'organico.

Continua la stagione del Milan con l'obiettivo Champions League sempre più vicino per la squadra rossonera. Aldilà di qualsiasi risultato delle altre squadre, alla formazione di Allegri mancano solo 7 punti da conquistare in 5 partite per avere la certezza matematica di un posto nella massima competizione europea nella prossima stagione. Se non ci saranno crolli, il Diavolo avrà bisogno di interventi mirati e anche importanti in praticamente ogni reparto. Per la difesa si continua a parlare di Mario Gila della Lazio e Tiago Gabriel del Lecce, ma occhio all'opportunità a parametro zero che potrebbe essere davvero importante per il reparto arretrato di Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Stones si libera a zero: opportunità per il Milan. Ha caratteristiche uniche

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