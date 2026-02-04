Turci stregato da Massolin | Ha caratteristiche uniche dribbla senza guardare la palla A Modena…

Turci, noto giornalista di DAZN, ha parlato con entusiasmo di Yanis Massolin, il centrocampista del Modena appena arrivato ai nerazzurri. In un’intervista, ha detto che il giocatore ha caratteristiche uniche, come quella di dribblare senza guardare la palla. A Modena, Massolin si è fatto notare già in allenamento con la sua abilità e il suo stile di gioco insolito.

Approfondimenti su Yanis Massolin

Tommaso Turci non ha dubbi: al Modena non hanno capito cosa significa affrontare l’Inter.

L’Inter ha appena ufficializzato l’arrivo di Yanis Massolin, il centrocampista francese che ha già attirato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.

