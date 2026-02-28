Zenga su Bonny e Thuram | Non sono numeri 9 Hanno caratteristiche uniche insieme si trovano molto bene

L’allenatore della squadra ha espresso il suo apprezzamento per i due attaccanti titolari contro il Genoa, sottolineando che Bonny e Thuram non sono numeri 9 classici, ma possiedono caratteristiche uniche che li rendono complementari. Ha aggiunto che i due giocano molto bene insieme, evidenziando la buona intesa sul campo durante la partita.

Inter News 24 Zenga approva la coppia Bonny-Thuram, titolare dal primo minuto in Inter Genoa. Le parole dell’ex portiere dell’Inter sulla coppia d’attacco. Walter Zenga, nel pre partita di Inter-Genoa, ha analizzato la coppia d’attacco titolare, esprimendo la sua opinione sulla complementarietà di Bonny e Thuram, titolari insieme in occasione della 27a giornata di campionato. L’ex portiere e opinionista ha sottolineato come Bonny porti un’abilità fondamentale nella squadra nerazzurra: la capacità di saltare l’uomo, un aspetto che, secondo lui, manca al momento in attacco ma che potrebbe essere un punto di forza per l’Inter in futuro. LA CREATIVITÀ DI BONNY – «Bonny è uno degli attaccanti che salta l’uomo, cose che nella formazione interista è uno dei punti mancanti che forse verranno compensati l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu pensa alla coppia Bonny Thuram. Ma i due insieme…di Redazione Inter News 24Per la partita di questa sera tra Bologna e Inter, mister Chivu pensa alla coppia d’attacco francese Bonny Thuram.

