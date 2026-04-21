A Genova è scoppiata una polemica dopo che un’avvocato e consulente del Comune per le questioni LGTBQIA+ ha condiviso sui social una storia riguardante le convinzioni religiose degli elettori dei principali partiti politici. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni, mettendo sotto i riflettori le dichiarazioni rilasciate e il ruolo della consulente nel contesto politico locale. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle posizioni delle forze politiche rispetto a tematiche sociali e religiose.

A Genova è scoppiato un nuovo caso politico e stavolta al centro della polemica c’è Ilaria Gibelli, avvocato e consulente del Comune per le questioni LGTBQIA+, che ha pubblicato una storia relativa al credo religioso degli elettori dei principali partiti politici. Lo schema, relativo a elaborazioni basate sulle elezioni europee del 2024, mette in evidenza che tra gli elettori di Fratelli d’Italia la rappresentanza cattolica è dell’83,8%, in Forza Italia del 79%, nella Lega del 76,6% e poi a scendere con M5s e Partito democratico, con contestuale aumento degli elettori atei e di altre confessioni religiose. “Non fa una piega, i partiti cattolici sono quelli più: omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi, maschilisti, si può continuare”, si legge nella storia non più disponibile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “I partiti cattolici sono i più omofobi, islamofobi, razzisti”. Bufera sulla consulente Lgtbqia+ scelta da Silvia Salis

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