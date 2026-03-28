La sindaca di Genova ha commentato oggi le prossime discussioni politiche riguardanti il progetto della funivia in Valbisagno, che rappresenta una proposta alternativa allo Skymetro. Ha anticipato che potrebbero esserci tensioni e polemiche tra le forze politiche coinvolte, evidenziando come i cambiamenti nel governo varino anche nelle posizioni sui progetti locali.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha anticipato oggi possibili polemiche politiche sul progetto della funivia in Valbisagno, soluzione alternativa allo Skymetro. Durante la conferenza stampa, la prima cittadina ha sottolineato come la scelta del finanziamento e la valutazione tecnica dell’opera non debbano essere condizionate dalle dinamiche politiche nazionali, e lo ha fatto con una stoccata al viceministro al Mit Edoardo Rixi, destinata a fare discutere. "Devo dire che del tema politico sono preoccupata fino a un certo punto, nel senso che se poi alla fine, dopo la condivisione di questo studio, ci sarà un progetto fatto bene che rigenera la città – ha chiosato Silvia Salis – guardate che i ministri cambiano, anche velocemente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - "I ministri cambiano, figuriamoci i vice": la stoccata della sindaca Salis a Rixi sulla funivia in Valbisagno

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