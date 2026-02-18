Due scosse di terremoti in pochi secondi | tornano a tremare i Campi Flegrei

Alle 23.12, i terremoti hanno colpito i Campi Flegrei, provocati da un'attività sismica improvvisa e intensa. L'Ingv ha registrato due scosse ravvicinate, distinte da pochi secondi, che hanno fatto tremare il suolo e spaventato la popolazione locale. Un'onda sismica si è diffusa rapidamente, lasciando dietro di sé un senso di inquietudine tra i residenti.

Due scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv nei Campi Flegrei alle ore 23.12 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra. La prima di magnitudo 2.8 con epicentro in via Campana nei pressi della tangenziale e profondità di 3 km. La seconda di magnitudo 2.5 con epicentro in zona Solfatara e profondità di tre chilometri. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incendio devasta il Teatro Sannazaro a Chiaia, diversi intossicati. "Fare chiarezza sulle cause" Il giovane imprenditore e star dei social apre un nuovo ristorante a Napoli. “Grandi numeri e servizio spettacolare”🔗 Leggi su Napolitoday.it

Due scosse di terremoto a poche decine di secondi di distanza nel Campi FlegreiNella zona dei Campi Flegrei, l’Ingv ha rilevato due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2, avvenute a pochi secondi di distanza.

Terremoti Campi Flegrei, sciame sismico tra la notte e stamattina: 5 scosse, la più forte di magnitudo 2Un nuovo sciame sismico ha interessato i Campi Flegrei, con cinque scosse tra notte e mattina, la più forte di magnitudo 2.

Terremoti nei Campi Flegrei

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.